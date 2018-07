Macedonia: in Parlamento ddl referendum su accordo per nome Premier Zaev, è consultiva, si svolgerà 30/9

(ANSAmed) - SKOPJE, 30 LUG - Al parlamento macedone è stata presentata una proposta di legge del governo che stabilisce i dettagli per un referendum consultivo sull'accordo con la Grecia sul cambio del nome del Paese in Macedonia Settentrionale.



Il quesito recita: "Sei favorevole che il Paese diventi membro dell'Ue e della Nato accettando l'accordo tra la Repubblica di Macedonia e la Repubblica di Grecia?". Secondo il primo ministro, Zoran Zaev, il referendum si svolgerà il 30 settembre. La coalizione attualmente al potere detiene 67 seggi su 120, ed ha maggioranza semplice.



Atene e Skopje hanno mantenuto per decenni la disputa sull'uso del nome Macedonia, che la Grecia non ha mai riconosciuto. Atene ritiene che il nome Macedonia, che è anche quello della provincia greca del nord, appartenga esclusivamente al patrimonio storico e culturale ellenico. Sotto una ostinazione che potrebbe apparire solo verbale, la Grecia temeva che il nome del Paese vicino potesse evocare pretese territoriali. Per questo, con la dissoluzione della Jugoslavia, insisté e ottenne che nel 1993 la neorepubblica indipendente fosse accolta all'Onu con l'acronimo Fyrom (Former Yugoslavian Republic of Macedonia - Ex repubblica jugoslava di Macedonia).



