Migranti: accordo Berlino-Madrid su respingimenti Portavoce Seehofer, ancora in corso trattative con Roma e Atene

(ANSAmed) - BERLINO, 8 AGO - Le trattative della Germania con la Spagna sui respingimenti immediati al confine di migranti che hanno già chiesto asilo in Spagna "si sono concluse". Lo ha affermato la portavoce del ministero dell'Interno tedesco, Eleonore Petermann, in conferenza stampa a Berlino. I migranti potranno essere respinti in Spagna nel giro di 48 ore, ha affermato la portavoce di Horst Seehofer. La misura vale a partire dall'11 agosto. Si tratta della misura sui movimenti migratori secondari, fortemente voluta dal ministro della Csu, che su questo tema ha trascinato nelle scorse settimane il governo in una grave crisi. "Madrid non ha chiesto nulla in cambio", ha chiarito la portavoce, rispondendo a una domanda.



"Sono ancora aperte le trattative con Grecia e Italia", particolarmente importanti perché in quei paesi la pressione della migrazione è "particolarmente forte", ha aggiunto Petermann.



Diversamente dalla Spagna, "in Italia e Grecia ci sono della aspettative", ha affermato la portavoce. In Grecia, a causa della catastrofe dell'incendio che ha colpito il Paese, "non abbiamo forzato oltre", ma le trattative andranno avanti. "Con l'Italia non ci sono novità", ha aggiunto. Petermann ha anche sottolineato che "i dettagli di questi negoziati, nel corso delle trattative, non dovranno essere resi noti", come spiegato dal ministro nelle scorse settimane. (ANSAmed).