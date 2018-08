ANSAmed - Agenda settimanale dal 13 al 19 agosto

(ANSAmed) - ROMA, 10 AGO - Questi i principali eventi di interesse per l'area euromediterranea previsti dal 13 al 19 agosto 2018: LUNEDI' 13 AGOSTO ANKARA - Visita in Turchia del ministro degli Esteri russo, Serghiei Lavrov, che discuterà col suo omologo turco della situazione in Siria (anche il 14 agosto).



TUNISI - Festa della Donna, si celebra l'entrata in vigore nel 1956 del Codice sullo Statuto della persona, che aboliva la poligamia e introduceva il divorzio.



MARTEDI' 14 AGOSTO BEIRUT - Hezbollah commemora l'anniversario della "vittoria divina", la fine della guerra con Israele del 2006.



TUNISI - Hotel Laico, 22mo International Business Appointment Forum 'Futurallia' (anche il 15 e 16 agosto).



MERCOLEDI' 15 AGOSTO Nulla da segnalare GIOVEDI' 16 AGOSTO FORMIA - Teatro Bertold Brecht, 14mo Festival dei Teatri d'arte mediterranei (fino al 19 agosto) VENERDI' 17 AGOSTO Nulla da segnalare SABATO 18 AGOSTO Nulla da segnalare DOMENICA 19 AGOSTO Nulla da segnalare.



(ANSAmed).