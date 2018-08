Marocco: torna il servizio militare obbligatorio Unico tema in discussione in riunione urgente di governo

(ANSAmed) - RABAT, 20 AGO - In Marocco torna il servizio militare obbligatorio. Un progetto di legge discusso dal governo, in un consiglio speciale convocato con un solo ordine del giorno, a Tétouan, nel nord del Paese, riporta le lancette a 12 anni fa. In attesa dell'approvazione da parte del Consiglio dei ministri, che potrebbe anche cambiare qualcosa del testo, il progetto viene discusso in tutta fretta, a due giorni dalla festa del Sacrificio, nel giorno in cui si celebra anche il 65mo anniversario dell'indipendenza.



Secondo le anticipazioni, riguarderà i giovani di età compresa tra i 19 e i 25 anni, eccezione fatta per quanti sono impegnati in un corso di studi o soffrono di handicap fisici o mentali.



Il progetto, fortemente voluto dal re, cancella e supera il decreto reale che lo stesso sovrano aveva emesso nel 2006 e che aveva cancellato l'obbligatorietà "per motivi di ordine finanziario".



La legge che istituì il servizio militare obbligatorio in Marocco risale al 1966: prevedeva il reclutamento dei marocchini compresi tra i 18 e i 30 anni. La leva, che durava 18 mesi, consisteva in un addestramento di base che consentisse di "contribuire efficacemente e in tutte le circostanze alla difesa della Patria" oltre che in una formazione tecnica e più professionale. Nel 1999 un ritocco alla legge aveva ridotto il servizio militare a 12 mesi, per quanti avessero tra i 20 e i 40 anni. (ANSAmed)