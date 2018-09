Macedonia: Stoltenberg, in Nato solo con sì a accordo nome 'E' necessario votare sì in referendum del 30 settembre'

(ANSAmed) - SKOPJE, 7 SET - La Macedonia potrà aderire alla Nato solo con il nuovo nome definito dall'accordo concluso con la Grecia (Macedonia del nord), e pertanto condizione per l'ingresso nell'Alleanza Atlantica e' l'approvazione dell'accordo con Atene nel referendum del 30 settembre. Lo ha detto a Skopje il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. "So che alcuni pensano di votare 'no' al referendum e di poter ugualmente entrare nella Nato, ma una tale eventualita' e' esclusa. La possibilita' di respingere l'accordo con la Grecia e di aderire alla Nato e' una pura illusione", ha detto Stoltenberg in una conferenza stampa congiunta conn il premier macedone, il socialdemocratico Zoran Zaev. In tal modo, come riferito dai media locali, il segretario generale ha risposto alla domanda sul contenuto dei colloqui da lui avuti con il presidente conservatore Gjorgje Ivanov e con il leader dell'opposizione conservatrice Hristijan Mickoski (Vmro-Dpmne), entrambi fortemente contrari all'accordo con la Grecia, che sarebbe a loro avviso anticostituzionale e contrario agli interessi della Macedonia. Tali colloqui sono stati positivi, ha osservato Stoltenberg secondo il quale e' necessario parlare con gli esponenti di governo e con l'opposizione, che e' parte di una democrazia forte. A Ivanov e Mickoski ha detto che la Macedonia ha ora una opportunita' storica e irripetibile di entrare a far parte della Nato, ma affinche' cio' avvenga e' indispensabile attuare e accettare in pieno l'accordo con la Grecia. "Se cio' avverra', il protocollo sull'adesione lo potremo firmare gia' in inverno, e dal prossimo anno potrete assistere alle riunioni Nato, senza diritto di voto". Il premier Zaev da parte sua si e' detto ottimista sul buon esito del referendum, che per essere valido ha bisogno di una affluenza di almeno il 50% degli aventi diritto. "Ue e Nato sono per noi una priorita'. Stiamo conducendo una campagna per fare in modo che il referendum abbia successo. I sondaggi sono incoraggianti, la popolazione vuole che il paese entri in Ue e Nato, e il 75% appoggia il referendum", ha detto il premier. Alla domanda su un possibile ostruzionismo della Russia all'adesione di Skopje alla Nato, Zaev ha risposto affermando che obiettivo principale del suo governo e' di costruire rapporti amichevoli con tutti, compresa la Russia.



Stoltenberg, che dopo Skopje ha in programma di visitare Atene, ha assistito ad alcune esercitazioni militari in una caserma della capitale insieme al ministro della difesa Radmila Sekerinska, con la quale si e' congratulato per la buona prova fornita dai militari macedoni impegnati in varie missioni internazionali a guida Nato. (ANSAmed).