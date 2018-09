Siria: de Mistura, ora procedere con il processo politico Dopo accordo Putin-Erdogan su zone cuscinetto a Idlib

(ANSAmed) - NEW YORK, 18 SET - "Ora che c'e' questo accordo" tra Vladimir Putin e Recep Tayyp Erdogan per una zona cuscinetto a Idlib, in Siria, "non c'e' ragione per non procedere in modo spedito sul processo politico": lo ha detto l'inviato speciale dell'Onu in Siria, Staffan de Mistura, durante una riunione del Consiglio di Sicurezza. "L'Onu ha ragione di credere che Sochi possa accelerare il processo di Ginevra", ha precisato.



"I siriani vogliono sapere quando il processo politico iniziera' - ha precisato l'inviato dell'Onu in Siria - per quanto mi riguarda tutti i pezzi ci sono, potrebbe iniziare tra una settimana". "L'Onu e' pronta a facilitare il processo politico partendo dalla commissione costituzionale", ha sottolineato ancora de Mistura.(ANSAmed).