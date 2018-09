ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 19 SET - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per domani: TANGERI - 19/mo Tanjazz: Festival de jazz de Tanger Maroc (fino al 23).



SALISBURGO - Riunione informale dei capi di Stato Ue. ROMA - Inaugurazione presso la Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea della mostra 'La verità è sempre un'altra' che raccoglie opere provenienti dal museo nazionale di arte contemporanea di Atene (fino all'11 novembre).



ROMA - Palazzetto Mattei in Villa Celimontana - ore 19 - Inaugurazione della mostra dal titolo 'Uno sguardo su Israele, storia tra città e deserto'.



BRUXELLES - L'Alto rappresentante della Politica estera Ue, Federica Mogherini, riceve Yusuf bin Alawi bin Abdullah, ministro degli Esteri dell'Oman.



LISBONA - Ed. 2018 del Seatrade Cruise Med.



ROMA - Mostra dal titolo 'Italiani di razza ebraica, le leggi antisemite del 1938 e gli ebrei a Roma' (fino al 3 febbraio).



GAZA - Si conclude la visita di una delegazione del Parlamento per le relazioni con la Palestina nei territori occupati per incontrare autorità, esponenti della società civile, leader locali e difensori dei diritti umani.



CASABLANCA - Prosegue il Boulevard Festival dedicato agli artisti emergenti del Marocco (fino al 23).



VALENZANO (BARI) - Si conclude il secondo Forum Mediterraneo su Ricerca e Innovazione: strumenti per l'Agricoltura Sostenibile e la Sicurezza Alimentare, con la partecipano 175 dottorandi e giovani ricercatori provenienti da 27 Paesi.



ABU DHABI - Prosegue al Louvre di Abu Dhabi la mostra 'Japanese Connections: the birth of Modern decor', una serie di dipinti e stampe del XIX e XX secolo che mettono in evidenzia il dialogo tra Oriente e Occidente (fino al 24 novembre).



ROMA - 'L'Estate in biblioteca, il Cinema legge il mondo', rassegna di film italiani e stranieri nelle Biblioteche di Roma, organizzata in collaborazione con il MedFilm Festival (fino al 27). (ANSAmed).