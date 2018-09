Migranti: Avramopoulos, accordo per Frontex in Serbia 'Rafforzare sicurezza confini esterni Ue'. Anche Europol

(ANSAmed) - BELGRADO, 20 SET - Il commissario europeo agli affari interni e alle migrazioni, Dimitris Avramopoulos, ha annunciato in una intervista alla stampa serba l'accordo che sara' siglato oggi a Belgrado tra Ue e Serbia per un coinvolgimento di Frontex nel controllo delle frontiere del Paese balcanico. L'intesa - ha detto il commissario al quotidiano Blic - costituisce "un ulteriore e importante passo in avanti nella nostra fruttuosa collaborazione con la Serbia in fatto di gestione delle frontiere". Tale accordo, ha aggiunto, consentira' il dispiegamento di contingenti dell'Agenzia Frontex in Serbia, che affiancheranno nei controlli le guardie di frontiera locali. "Cio' contribuira' a rafforzare la sicurezza ai confini esterni della Ue, e ad affrontare meglio il problema dell'immigrazione irregolare", ha osservato Avramopoulos sottolineando come si tratti di un accordo analogo a quelli conclusi con l'Albania nel febbraio scorso e con la Macedonia in luglio. "Voglio essere chiaro - ha osservato. I contingenti Frontex affiancheranno e appoggeranno le guardie di frontiera nazionali ma non si sostituiranno ad esse". Avramopoulos, che partecipera' oggi a Belgrado a una conferenza internazionale sulla cybersicurezza e sulla lotta alla criminalita' in campo tecnologico, ha al tempo stesso annunciato una piu' stretta collaborazione della Serbia con Europol. "Sono in corso negoziati per l'invio in Serbia in tempi brevi di un ufficiale di collegamento di Europol", ha detto. Non solo per il contrasto al traffico di migranti ma anche per combattere il crimine organizzato, il contrabbando di armi e il terrorismo.



Per il commissario e' importante a questo riguardo che Belgrado non proceda a liberalizzazioni del regime dei visti per Paesi considerati a rischio su migranti e sicurezza. La Serbia e' un partner importante della Ue, e negli ultimi tre anni ha avuto un ruolo primario nella gestione della crisi migratoria lungo la rotta balcanica. - ha concluso Avramopoulos. (ANSAmed).