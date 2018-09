Aquarius: Parigi, la nave sbarchi a Malta Ripresa navigazione verso la Francia

(ANSAmed) - PARIGI, 25 SET - La Francia suggerisce che l'Aquarius con 58 migranti a bordo sbarchi a Malta piuttosto che a Marsiglia: è quanto riferiscono fonti dell'Eliseo.



Citate nel primo pomeriggio dai media francesi, le fonti dell'Eliseo affermano: "Siamo d'accordo sul fatto che non si debbano fare quattro o cinque giorni di mare". Un riferimento, in particolare, ai tempi di navigazione per raggiungere il porto di Marsiglia, come richiesto dall'Ong Sos Méditerranée. Ma, anzi, aggiungono a Parigi, bisogna "sbarcare rapidamente" e "oggi (l'Aquarius, ndr) è vicino a Malta".



Intanto, la nave "ha ripreso la navigazione verso nord, in direzione Francia": lo scrive in un tweet l'Ong Sos Méditerranée. (ANSAmed).