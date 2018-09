Macedonia: referendum nome, quasi 10.500 osservatori

(ANSAmed) - SKOPJE, 26 SET - Il referendum di domenica prossima in Macedonia sull'accordo con la Grecia per il nuovo nome del Paese ex jugoslavo (Macedonia del Nord) sara' monitorato da circa 10.500 osservatori. Nel darne notizia, la tv privata Telma ha precisato che la stragrande maggioranza, quasi 10 mila, saranno osservatori locali di varie organizzazioni civiche e sociali, mentre 500 saranno gli osservatori stranieri, in particolare dell'Osce e di varie ambasciate. (ANSAmed).