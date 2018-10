ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 11 OTT - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per domani: CARTAGINE (TUNISIA) - Acropolium ospita la 24ma edizione dell'Ottobre musicale (fino al 31).



RABAT - Corso di formazione all'Istituto agronomico e veterinario (fino al 15).



MADRID - Mostra dal titolo 'El jardin secreto', antichi ritratti femminili su lastre fotografiche (fino al 20 dicembre).



MALTA - Incontri sul tema 'Trasferimento di conoscenze sulla Blue Economy.



BRUXELLES - Ue, l'Alto Rappresentante della politica estera Federica Mogherini riceve Louise Arbor, rappresentante speciale delle Nazioni Unite per la migrazione internazionale.



PALERMO - Sabir, festival del culture mediterranee (fino al 14).



ROMA - Prosegue all'Istituto Cervantes la mostra 'La poetica tra astrazione e figurazione', l'arte contemporanea a Madrid negli anni del dopoguerra (fino al 12 gennaio).



MADRID - Prosegue al Museo Reina Sofia la mostra 'The Map and the Territory', la prima monografica in Spagna dedicata agli scatti fotografici di Luigi Ghirri (fino al 7 gennaio).



ROMA - Mostra dal titolo 'Italiani di razza ebraica, le leggi antisemite del 1938 e gli ebrei a Roma' (fino al 3 febbraio).



ABU DHABI - Prosegue al Louvre di Abu Dhabi la mostra 'Japanese Connections: the birth of Modern decor', una serie di dipinti e stampe del XIX e XX secolo che mettono in evidenzia il dialogo tra Oriente e Occidente (fino al 24 novembre).(ANSAmed).