ANSAmed - Oggi nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 17 OTT - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per oggi: ROMA - Seconda edizione dell'Italian-Arab business forum.



TURCHIA - 'Visita di lavoro' del segretario di Stato americano Mike Pompeo, in arrivo dall'Arabia Saudita dove ha incontrato il re Salman e il principe ereditario Mohammed bin Salman per discutere del giornalista scomparso a Istanbul Jamal Khashoggi.



BELGRADO - Vertice tra i ministri dei trasporti della Cina e di 16 Paesi dell'Europa centrorientale nell'ambito del formato 'Cina+16'.



SOCHI (RUSSIA) - Il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi incontra il presidente russo Vladimir Putin.



BRUXELLES - Ue, evento ad alto livello 'Innovazione nello sviluppo - Il futuro della cooperazione internazionale dell'Ue', con l'alto rappresentante Federica Mogherini.



LILLE - Ue, 12/o forum mondiale per un'economia responsabile (fino al 18) PALERMO - Al via il Festival delle Letterature Migranti (fino al 21) TUNISI/AMMAN/ANKARA - Prosegue la settimana della lingua italiana nel mondo (fino al 21) CARTAGINE (TUNISIA) - Acropolium ospita la 24/a edizione dell'Ottobre musicale (fino al 31) ROMA - Prosegue all'Istituto Cervantes la mostra 'La poetica tra astrazione e figurazione', l'arte contemporanea a Madrid negli anni del dopoguerra (fino al 12 gennaio) MADRID - Prosegue al Museo Reina Sofia la mostra 'The Map and the Territory', la prima monografica in Spagna dedicata agli scatti fotografici di Luigi Ghirri (fino al 7 gennaio) (ANSAmed).