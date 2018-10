Khashoggi: telefonata Erdogan-Trump, fare piena luce

ISTANBUL - I presidenti di Turchia e Usa, Recep Tayyip Erdogan e Donald Trump, hanno discusso in una telefonata del caso di Jamal Khashoggi. Lo riferiscono fonti della presidenza di Ankara, secondo cui i due leader hanno sottolineato che sulla vicenda "deve essere fatta luce in tutti i suoi aspetti". Erdogan ha annunciato che renderà pubblici domani mattina i risultati dell'inchiesta.

I due leader hanno anche discusso del rilascio del pastore evangelico americano Andrew Brunson, avvenuto nei giorni scorsi dopo quasi due anni di detenzione in Turchia, e della situazione in Siria, con particolare riferimento al sostegno americano ai curdi dell'Ypg, che Ankara considera "terroristi".