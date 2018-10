Libia: Sarraj potrebbe perdere controllo delle forze armate Alto Consiglio Stato orientato ad abolire art. 8 accordo Skhirat

(ANSAmed) - IL CAIRO, 22 OTT - L'Alto Consiglio di Stato libico (Hsc), il contrappeso politico di Tripoli al parlamento di Tobruk, sarebbe orientato a cedere su una questione fondamentale della crisi libica: l'abolizione dell'articolo 8 dell'accordo di Skhirat che attribuirebbe il controllo delle forze armate non al generale Khalifa Haftar ma al premier Fayez Al Sarraj o comunque al capo del consiglio presidenziale.



L'esistenza in seno all'Hsc di "una grande intesa (che) é nata sull'annullamento dell'articolo 8" é stata segnalata al sito Alwasat da un componente dello stesso consiglio, Saad ben Sharada.



Il senatore ha sostenuto inoltre che "le riunioni al Cairo sull'unificazione dell'istituzione militare seguono una buona via e noi sosteniamo questa unificazione".



L'articolo 8 dell'accordo politico del 17 dicembre 2015, al punto 2a, attribuisce al "Consiglio di presidenza" guidato da Sarraj le "funzioni di Comandante supremo dell'Esercito libico", di cui Haftar è al momento Comandante generale.



L'Hsc, detto anche "Consiglio Supremo dello Stato", e' una delle tre autorità previste dell'accordo di Skhirat del 2015 e rappresenta una sorta di assemblea senatoriale contrappeso politico di Tripoli al parlamento (Hor) insediato a Tobruk e in maggioranza filo-Haftar. (ANSAmed).