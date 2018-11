Israele: Lieberman invia lettera dimissioni a Netanyahu Premier non ha ancora risposto a ultimatum 'Focolare ebraico'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 15 NOV - Il ministro della Difesa Avigdor Lieberman ha ufficializzato le sue dimissioni dall'incarico in una lettera inviata oggi al premier Benyamin Netanyahu.



Le dimissioni - preannunciate ieri in una conferenza stampa per contrasto sulla tregua con Hamas a Gaza - saranno operative 48 ore dopo il ricevimento della lettera formale. Liebermann oggi avrà un incontro finale con gli alti gradi dell'esercito e dell'apparato di difesa. Netanyahu non ha ancora indicato un possibile sostituto per Lieberman nè risposto all'ultimatum di 'Focolare ebraico', partito nazionalista religioso vicino ai coloni, che ha chiesto per il suo leader Naftali Bennett - attuale ministro dell'economia - la poltrona della difesa, pena l'immediata uscita dalla maggioranza di governo. Con l'uscita del partito di Lieberman - 6 seggi alla Knesset -. Netanyahu può contare su un solo voto in più del quorum: 61 su 120. Se 'Focolare ebraico' dovesse uscire dalla coalizione, si aprirebbe la strada del voto anticipato.(ANSAmed).