Brexit: Spagna, occorre chiarire questione Gibilterra Borrell,trattative distinte, altrimenti non siamo d'accordo

(ANSAmed) - BRUXELLES, 19 NOV - "Vogliamo che sia chiarito che i negoziati tra Regno Unito e Ue sulla relazione futura non si applicano a Gibilterra, e che le trattative sulla relazione futura su Gibilterra, devono essere a parte. Vogliamo che questo sia chiarito nell'intesa di divorzio e nella relazione futura, altrimenti non possiamo essere d'accordo. La questione di Gibilterra è fondamentale per la Spagna". Così il ministro degli Esteri spagnolo Josep Borrell, a margine del Consiglio affari generali sulla Brexit.



"Fino a quando non sapremo cosa dice la dichiarazione politica sulla relazione futura, non possiamo dare il nostro ok all'accordo sul ritiro, perché le due cose vanno assieme.



Theresa May ha detto che per lei è così.



Bene. Lo è anche per noi", ha detto Borrell, che tuttavia si rifiuta di usare la parola "veto".



In particolare, la preoccupazione della Spagna si concentra sull'articolo 184, dell'accordo di divorzio, che prevede una procedura spedita sul negoziato per l'intesa sulla relazione futura. "Questo articolo è apparso mercoledì, dal giorno alla notte, e non l'avevamo mai visto prima", ha detto Borrell parlando con la stampa, proprio mentre il capo negoziatore Ue per la Brexit annunciava che tutti i 27 ministri avevano dato luce verde al pacchetto.



"Come tutti gli articoli", anche il 184, "è interpretabile, e chiediamo chiarimenti. Vogliamo che le cose siano limpide, perché altrimenti, all'ora della verità, ci saranno liti e problemi".(ANSAmed).