Med: Trenta, Isis perde su terreno ma non è scomparso Comunità internazionale resti unita, coinvolgere autorità locali

(ANSAmed) - ROMA, 22 NOV - L'Isis battuto sul terreno ma il fenomeno non è scomparso, si è trasformato, e per contrastarne la minaccia è necessario lo sforzo della comunità internazionale unita, così come è importante il ruolo dei paesi del Mediterraneo nella lotta al terrorismo e il coinvolgimento pieno ed inclusivo delle autorità locali e della società civile. Ne è convinta la ministro della Difesa Elisabetta Trenta, intervenuta oggi alla conferenza dei Med Dialogues di Roma. "Oggi, sembrerebbe, siamo a punto di svolta, 'a day after' - ha detto Trenta - Gli sforzi della coalizione hanno portato a una disarticolazione (dell'Isis) ma non per questo possiamo dire sia scomparso: Non è scomparso, ma da visibile è diventato invisibile".



"Il successo della comunità internazionale non deve allentare la nostra attenzione, deve continuare a lavorare unita e in maniera coesa e soprattutto evitare errori fatti in passato", ha continuato Trenta, sottolineando quindi la rilevanza di "investire di responsabilità le comunità locali". (ANSAmed).