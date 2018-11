Turchia, 'Ue inaffidabile'. Mogherini, 'noi i più seri'

ISTANBUL - Tensione palpabile stamani nella conferenza stampa ad Ankara a margine del Dialogo politico di alto livello tra Turchia e Ue. Il ministro egli Esteri turco Mevlut Cavusoglu ha puntato il dito contro Bruxelles, accusandola di "non essere un partner affidabile" per "non aver rispettato l'impegno preso con il memorandum" sui migranti ad aprire 5 nuovi capitoli dei negoziati di adesione in campo dell'accordo. "Nel mondo di oggi è difficile trovare un partner più affidabile dell'Ue. Noi non abbiamo doppi standard, ma alti standard", ha replicato l'Alto Rappresentante di Bruxelles per la Politica Estera, Federica Mogherini.