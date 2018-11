ANSAmed - Oggi nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 30 NOV - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per oggi: MARRAKECH - Al via il festival del cinema con un omaggio a Robert De Niro (fino all'8 dicembre).



IL CAIRO - Prosegue la terza edizione del film festival sulle migrazioni (fino al 18 dicembre).



RABAT - Al via la quarta edizione del festival delle accademie di teatro con la partecipazione di oltre 200 artisti (fino al 5 dicembre).



ROMA - Arrivo all'aeroporto di Fiumicino di 70 profughi provenienti dal Libano grazie ai corridoi umanitari promossi dalla Comunità di Sant'Egidio.



GINEVRA - Ue, il commissario Christos Stylianides incontra Filippo Grandi, Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati e Borge Brende, presidente e membro del consiglio di amministrazione del Forum economico mondiale.



LA VALLETTA - Ue, riunione delle rappresentanze della Commissione europea per il Mediterraneo. (ANSAmed).