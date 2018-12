ANSAmed - Oggi nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 14 DIC - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per oggi: TUNISI - Terza conferenza sull'energia rinnovabile e infrastrutture.



TUNISI - Conferenza della Commissione Verità e Dignità che ha avuto il compito di indagare sulle violazioni dei diritti umani nel Paese.



BRUXELLES - Ue, Consiglio europeo.



BRUXELLES - Ue, l'Alto rappresentante per la Politica Estera, Federica Mogherini, incontra il re Abdullah II di Giordania.



GERUSALEMME - Museo di Israele. Prosegue la rassegna 'Maimonide: un'eredità negli scritti', con una summa delle opere del grande filosofo (fino ad aprile).



IL CAIRO - Prosegue la terza edizione del film festival sulle migrazioni (fino al 18 dicembre). (ANSAmed).