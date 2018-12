Siria: Ankara, curdi non possono cedere Manbij ad Assad

(ANSAmed) - ISTANBUL, 28 DIC - Le milizie curde dell'Ypg non hanno alcuna autorità per "invitare altri elementi" nelle zone sotto il loro controllo nel nord-est della Siria. Lo scrive in una nota il ministero della Difesa turco, dopo che l'esercito di Damasco ha annunciato di essere entrato nell'area di Manbij su invito dell'Ypg, che punta così a contrastare la minacciata offensiva di Ankara dopo il ritiro delle forza americane che lo appoggiava. La Turchia precisa di seguire da vicino gli sviluppi e invita tutte le parti coinvolte a evitare "atti e discorsi provocatori". Domani, diversi ministri e alti funzionari turchi sono attesi a Mosca per discutere la situazione con le autorità russe.



