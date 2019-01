Migranti: Weber, Spagna protegga confini contro illegali La migrazione illegale deve essere bloccata

(ANSAmed) - STRASBURGO, 16 GEN - "In quanto Ppe abbiamo una chiara priorità, per l'Africa vogliamo il Marshall plan, abbiamo bisogno di aiutare le persone che hanno bisogno del nostro aiuto, però una cosa è chiara: la migrazione illegale deve essere bloccata". Così il leader dei Popolari al Parlamento Ue Manfred Weber. "Dobbiamo distruggere il business model dei trafficanti e dobbiamo dopo una giusta procedura rinviare a casa i migranti illegali - ha aggiunto -. E qui la Spagna ha una responsabilità particolare, si può impedire ai migranti irregolari di attraversare i confini, voi lo fate a Ceuta e Melilla quindi se volete lottare contro gli estremismi dobbiamo risolvere i problemi e ci aspettiamo che la Spagna protegga i confini contro le invasioni di migranti illegali". "In Spagna gli attraversamenti illegali sono raddoppiati per il secondo anno consecutivo e sento spesso l'argomentazione seguente: 'che è difficile proteggere i confini - precisa Weber -. Durante l'estate del'anno corso mi sono trovato dall'altra parte del continente al confine bulgaro-turco dove era stata installata una staccionata di tanti metri di altezza e lunghezza che mostra che se si vuole si possono creare dei limiti e si può impedire a dei migranti irregolari di attraversare questo confine".



Il leader del Ppe ha poi aggiunto: "e lo fate voi a Ceuta e Melilla quindi avete anche voi lì lo stesso concetto" e "se volete lottare contro gli estremismi dobbiamo risolvere i problemi e ci aspettiamo che la Spagna protegga i confini contro le invasioni di migranti illegali".(ANSAmed).