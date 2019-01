ANSAmed - Oggi nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 17 GEN - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per oggi: BELGRADO - Visita del presidente russo, Vladimir Putin LA VALLETTA - Ue, l'Alto rappresentante per la politica estera Federica Mogherini partecipa al Dialogo Mediterraneo Occidentale (anche il 18) IL CAIRO - Ue, visita del commissario Neven Mimica per preparare la presidenza dell'Unione africana e discutere i fascicoli regionali (anche il 18). (ANSAmed).