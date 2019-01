ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 21 GEN - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per domani: ROMA - Ambasciata di Palestina, ore 18.30. Conferenza dal titolo 'Gli insediamenti e i diritti umani', con la partecipazione del ministro palestinese Walid Assaf, presidente della Commissione dell'Autorità palestinese contro il Muro e le Colonie.



FES (MAROCCO) - Seminario regionale su cooperazione e ricerca nell'area Med organizzato dall'Unione per il Mediterraneo (UpM).



BRUXELLES - Incontri tra i ministri degli Esteri dell'Ue con i capi delle diplomazie dei partner dell'Associazione del sudest dell'Asia (Asean) e dell'Unione africana (Ua).



