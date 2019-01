Berlino, continuiamo a partecipare e a sostenere Sophia Ma compiti cambiati da mandato originario e va fatta chiarezza

(ANSAmed) - BERLINO, 23 GEN - "La Germania partecipa ancora alla missione e continueremo a sostenerla". Lo ha detto un portavoce del ministero della Difesa in conferenza stampa a Berlino, rispondendo a una domanda sulla sospensione dell'invio delle navi. Il portavoce ha ribadito che è stato utilizzato questo momento, l'avvicinarsi della scadenza del mandato a marzo, per porre la questione dei compiti della missione. Negli ultimi mesi, infatti, "la missione non ha più svolto i compiti previsti dal mandato originario", e cioè il contrasto ai trafficanti di uomini.(ANSAmed).