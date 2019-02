Gaza: Haniyeh al Cairo, discuterà valico Rafah Hamas vuole sostituire Anp nella sua gestione

(ANSAmed) - GAZA, 4 FEB - Il leader di Hamas, Ismail Haniyeh, è partito da Gaza per il Cairo dove farà il punto sulla situazione nella striscia di Gaza, in particolare per quanto concerne la gestione del valico di Rafah, dopo la recente rimozione dei funzionari legati all'Autorità nazionale palestinese (Anp).



In passato l'Egitto aveva condizionato il funzionamento di quel valico (situato fra la Striscia e il Sinai) alla presenza sul versante palestinese di personale dell'Anp. Adesso la sua gestione è temporaneamente passata nelle mani di Hamas. Haniyeh cerca di convincere la controparte egiziana ad accettare questo nuovo stato di cose, che è una conseguenza diretta delle forti frizioni creatasi fra Hamas ed al-Fatah alla fine di dicembre.



(ANSAmed).