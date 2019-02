Migranti: Paesi Visegrad e Berlino pronti ad aiutare Marocco Pronti a dare contributo per 'contrastare cause esodo'

(ANSAmed) - BRATISLAVA, 7 FEB - I quattro Paesi del gruppo di Visegrad (V4) e la Germania prepareranno insieme un progetto di sostegno al Marocco. Lo ha detto il premier slovacco, Peter Pellegrini, oggi a Bratislava, a margine della conferenza dei leader dei paesi Visegrad (Slovacchia, Polonia, Repubblica ceca, Ungheria) che ha visto la presenza di Angela Merkel.



Con questo progetto i Paesi dell'est Europa intendono contribuire alla soluzione delle cause esterne della migrazione.



Allo stesso tempo il premier slovacco ha sottolineato la necessità di rafforzare la sicurezza dell'Europa per far fronte a nuove minacce. (ANSAmed).