ANSAmed - Agenda settimanale dall'11 al 17 febbraio

(ANSAmed) - ROMA, 8 FEB - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dall'11 al 17 febbraio: LUNEDI' 11 FEBBRAIO IL CAIRO - Al via il salone del Petrolio 'Egyps 2019', "il più importante incontro" nel settore petrolifero e del gas di Africa settentrionale e Mediterraneo.



MARTEDI' 12 FEBBRAIO TEL AVIV - Primarie del Partito laburista.



BRUXELLES - Ue, Consiglio dei ministri degli Affari economici e finanziari (Ecofin).



TUNISI - Università de la Manouba. La scrittrice di origini siciliane Simonetta Agnello Hornby presenta la versione rivista del suo best-seller 'La mennulara'. Con lei il fumettista massimo Fenati.



MERCOLEDI' 13 FEBBRAIO Nulla da segnalare GIOVEDI' 14 FEBBRAIO BEIRUT - Anniversario dell'assassinio del primo ministro libanese Rafik al-Hariri.



SOCHI - Incontro tra i presidenti di Russia, Turchia e Iran, Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan e Hassan Rohani - per un nuovo summit sulla Siria.



BRUXELLES - NATO, riunione dei ministri degli Affari esteri, con l'Alto rappresentante della Politica estera Federica Mogherini.



VENERDI' 15 FEBBRAIO Nulla da segnalare SABATO 16 FEBBRAIO Nulla da segnalare DOMENICA 17 FEBBRAIO PRISTINA - Anniversario della dichiarazione di indipendenza del Kosovo. (ANSAmed).