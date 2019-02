Castaner, pronto anch'io ad accogliere Salvini Con l'Italia 'dialogo costante' ma dev'essere 'rispettoso'

(ANSAmed) - PARIGI, 8 FEB - Il ministro dell'Interno francese, Christophe Castaner dice che con l'Italia il dialogo "è costante" ma dev'essere "rispettoso". Salvini, afferma rispondendo ai microfoni di Bfm-Tv a una domanda sulla 'convocazione' del ministro dell'Interno italiano, "sono pronto anch'io ad accoglierlo. Penso che le missioni diplomatiche non debbano farsi di nascosto ma in modo ufficiale".



"Ieri - ha detto - ero con il segretario di Stato di Salvini in un consesso europeo e abbiamo discusso, incluse le questioni migratorie. Il dialogo è costante tra noi, bisogna fare in modo che sia rispettoso. Invito tutti ad entrare in questo quadro".



Castaner ha ribadito che "ieri gli scambi con il segretario di Stato italiano si sono svolti bene, in un consesso europeo, dove lavoravamo in molti sulle questioni legate alle migrazioni internazionali". (ANSAmed).