A.Saudita: 60 mln di dollari a ministero Finanze palestinese

(ANSAmed) - ROMA, 15 FEB - Il Fondo per lo Sviluppo Saudita ha depositato 60 milioni di dollari sul conto bancario del ministero delle Finanze palestinese. Lo ha reso noto l'Ambasciatore dell'Arabia Saudita in Egitto, Osama Nugali, secondo quanto riportato da Arab News. Nugali, che è anche rappresentante permanente del regno nella Lega Araba, ha dichiarato che l'ingente somma rappresenta il contributo saudita mensile per i mesi di novembre 2018, dicembre 2018 e gennaio 2019 e che mira a supportare la causa palestinese a livello politico, economico e umanitario.(ANSAmed).