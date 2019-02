Albania: Ue, boicottaggio dell'opposizione danneggia il Paese

BRUXELLES - "Le richieste di alcuni partiti di opposizione di boicottare il Parlamento albanese e la rinuncia dei deputati al loro mandato sono dannose e vanno contro gli sforzi del Paese" di restare sulla via che porta all'Unione europea. Così la portavoce dell'Ue, Maja Kocijancic, dopo le dimissioni in blocco dei partiti albanesi di opposizione.

Bruxelles, contrariata dalla crisi politica albanese, si aspetta dunque che "il governo e l'opposizione si impegnino in discussioni costruttive", ha sottolineato Kocijancic, ricordando inoltre che "ricorrere alla violenza e danneggiare la proprietà pubblica", come accaduto sabato scorso nel centro di Tirana nel corso di una protesta anti-governativa, "è inaccettabile".