ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 19 FEB - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per domani: BRUXELLES - Ue, l'Alto rappresentante della politica Federica Mogherini, riceve Yusuf bin Alawi, ministro degli Affari esteri dell'Oman.



BRUXELLES - Ue, il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker e l'Alto rappresentante della Politica estera Federica Mogherini ricevono Borut Pahor, presidente della Slovenia.



ROMA - Instituto Cervantes - Incontro sul tema 'Noi, gli altri, la paura' con lo scrittore e filosofo spagnolo Santiago Alba Rico e il blogger, scrittore e regista Gabriele Del Grande.



ANKARA - Prosegue la 13/a Fiera del Libro di Ankara, con l'Italia ospite d'onore (fino al 24) ABU DHABI - 'Rembrandt, Vermeer e l'epoca d'oro dell'Olanda', prima mostra allestita al Louvre Abu Dhabi per il 2019 (fino al 18 maggio). ROMA - Sala Dalí, Istituto Cervantes. Prosegue la mostra collettiva 'Las formas del alma' (la forma dell'anima) (fino al 30 marzo).



BRUXELLES - Nato, discorso dell'Alto rappresentante della politica estera Federica Mogherini all'Assemblea parlamentare.



(ANSAmed).