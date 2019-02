Siria: Frontex, rientro fighter possibile sfida Direttore Lggeri, con Italia cooperazione molto buona

(ANSAmed) - BRUXELLES, 20 FEB - "Dobbiamo monitorare attentamente la situazione" sul terreno in Siria "sia dalla prospettiva delle ondate di migranti, che da quella della sicurezza, per essere sicuri che alle nostre frontiere esterne si possano intercettare" eventuali arrivi "di foreign fighter".



Così il direttore esecutivo dell'agenzia Ue Frontex Fabrice Leggeri, che tuttavia non è entrato nei dettagli della questione. "Con l'Italia abbiamo una cooperazione molto buona. E l'operazione Themis (l'operazione di pattugliamento che ha sostituito Triton) non ha affrontato difficoltà nell'attuazione della sua attività", ha risposto Leggeri a chi chiede se la decisione di chiudere i porti del vicepremier Matteo Salvini abbia presentato difficoltà per le attività nel Mediterraneo centrale. Leggeri ha inoltre sottolineato la "buona collaborazione" anche in termini di rimpatri. L'Italia ha "usufruito di 73 voli" dei 345 organizzati dall'agenzia.



(ANSAmed)