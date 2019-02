Mo: media, piano di Trump non include uno Stato palestinese Anticipazioni del quotidiano Al Quds

(ANSAmed) - TEL AVIV, 28 FEB - L' 'Accordo del secolo' elaborato dall'amministrazione Trump per favorire la pace in Medio Oriente non include la costituzione di uno Stato palestinese indipendente, mentre propone invece una autonomia palestinese nella Striscia di Gaza dotata di legami politici ed economici con la Cisgiordania. Lo riferisce oggi il quotidiano palestinese al-Quds senza precisare la fonte di queste informazioni. Secondo il giornale le zone omogenee di insediamento ebraico in Cisgiordania sono destinate a restare sul terreno, ma non potranno estendersi oltre. La maggior parte dei posti di blocco militari in Cisgiordania dovrebbero essere invece rimossi per facilitare gli spostamenti dei palestinesi.



Secondo queste informazioni sono previsti anche investimenti per 25 miliardi di dollari in Cisgiordania e a Gaza e altri ingenti investimenti statunitensi a favore di Egitto, Giordania e forse anche del Libano.(ANSAmed).