Kosovo: Serbia rifiuta piattaforma Pristina per negoziati Vucic presiede Consiglio sicurezza. 'E' la fine del dialogo'

(ANSAmed) - BELGRADO, 8 MAR - La Serbia respinge la 'piattaforma' per la fase finale del dialogo e la normalizzazione dei rapporti con il Kosovo, approvata ieri dal Parlamento di Pristina e ritenuta 'inaccettabile' da Belgrado.



Nella capitale serba si è riunito il Consiglio per la Sicurezza nazionale, convocata d'urgenza ieri sera dal presidente, Aleksandar Vucic.



Il documento kosovaro contestato prevede il reciproco riconoscimento fra Serbia e Kosovo all'interno degli attuali confini e la revoca della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza dell'Onu, dando quindi per acquisita l'indipendenza dell'ex provincia serba e l'intangibilità dei suoi confini.



Prevede come esito del negoziato il reciproco riconoscimento fra Belgrado e Pristina e l'ammissione del Kosovo all'Onu, al Consiglio d'Europa e alle altre principali organizzazioni internazionali.



Prevede in sostanza per il Kosovo uno status di 'protettorato' delle Nazioni Unite sotto controllo internazionale, e sancisce che la Kfor, la Forza Nato, è l'unica forza armata autorizzata a stazionare sul territorio del Kosovo.



Pristina nei mesi scorsi ha annunciato la creazione di un proprio esercito sovrano. Nel documento inoltre, denuncia Belgrado, non si fa alcun riferimento ai serbi del Kosovo e ai loro interessi e richiesta di sicurezza.



Per la dirigenza serba si tratta di una posizione che pone praticamente fine al dialogo e dimostra la volontà di Pristina di non voler alcun accordo di compromesso ma solo il riconoscimento dell'indipendenza. (ANSAmed).