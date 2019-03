Migranti: Vox, Salvataggio marittimo è 'autobus per mafie' Per partito destra spagnolo soccorsi sollecitati dai trafficanti

(ANSAmed) - MADRID, 15 MAR - Il partito di estrema destra Vox ha definito il lavoro di soccorso nel Mediterraneo svolto dal Salvataggio Marittimo spagnolo "un servizio di autobus" per le mafie dei trafficanti di esseri umani. Ad affermarlo in dichiarazioni ai media, la deputata per l'Andalusia, Luz Belinda Rodriguez. Pur riconoscendo che il servizio "compie le sue funzioni", la Rodriguez ha dichiarato di essere al corrente che le mafie allertano il Salvataggio "perché raccolga i migranti" sui barconi che tentano di raggiungere le coste spagnole. "E' vero che questa azione di raccolta non sempre è soddisfacente e molti muoiono, per cui il Mediterraneo sta diventando un cimitero", ha rilevato la deputata.



Da parte sua, il portavoce parlamentare di Vox, Alejando Hernandez, in dichiarazioni alla Tv nazionale Tve, ha sostenuto che il partito - che appoggia il governo di centrodestra Pp-Ciudadanos in Andalusia - non discute se l'attività del servizio di soccorso "metta a rischio la vita dei migranti". Ma osserva che "il sistema è viziato e si fa il gioco delle mafie", perché "con uno spirito buonista" il risultato "spesso è il contrario di quello atteso". Hernandez ha annunciato un'iniziativa parlamentare al riguardo, sebbene senza rivelarne i contenuti.(ANSAmed).