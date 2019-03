Serbia-Russia: onorificenza a presidente Gazprom Miller Colosso energetico russo principale fornitore gas

(ANSAmed) - BELGRADO, 19 MAR - Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha conferito oggi una onorificenza ad Aleksiei Miller, presidente del colosso energetico russo Gazprom, per i suoi meriti nello sviluppo e nel rafforzamento della collaborazione fra i due Paesi, legati da una storica amicizia e alleanza.



Gazprom e' il principale fornitore di gas alla Serbia, e detiene il 51% di Nis, la compagnia petrolifera nazionale serba.



Partecipa inoltre in misura considerevole al finanziamento dei lavori di completamento della grande cattedrale ortodossa di San Sava a Belgrado, compreso l'enorme mosaico che abbellira' la cupola centrale. In una cerimonia stamane nella sede della presidenza, Vucic ha insignito Miller dell'Ordine alla bandiera serba di secondo grado. Ringraziando, il presidente di Gazprom ha annunciato una ulteriore espansione della cooperazione energetica fra Russia e Serbia, con nuovi progetti in altri settori come cultura e sport. "Faremo di tutto per intensificare il trasporto e la consegna di gas sul mercato serbo", ha detto.



Vucic ha ricordato quella che ha definito la 'visita storica' del presidente Vladimir Putin lo scorso gennaio a Belgrado, e il suo enorme significato per lo sviluppo delle relazioni bilaterali. Grazie a Gazprom e a Miller i cittadini serbi non hanno problemi con le forniture di gas - ha affermato il presidente. Alla cerimonia, oltre all'ambasciatore russo a Belgrado Aleksandr Cepurin, hanno assistito il ministro dell'energia serbo Aleksandar Antic e il direttore generale di Srbijagas (la compagnia serba di distribuzione del gas) Dusan Bajatovic. (ANSAmed)