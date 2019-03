ANSAmed - Agenda settimanale dal 25 al 31 marzo

(ANSAmed) - ROMA, 22 MAR - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dal 25 al 31 marzo: LUNEDI' 25 MARZO ROMA - Ue, anniversario della firma dei Trattati europei.



PALERMO - Palazzo delle Aquile - 'Porte aperte sul Marocco', seminario sulle opportunità di investimento nel Paese nordafricano, con l'ambasciatore Hassan Abouyoub.



TUNISI - Hotel Sheraton - Workshop e incontri B2B organizzati dall'Ice sul tema 'Energia rinnovabili e gestione dei rifiuti della plastica nell'era dell'economia circolare' (anche il 26).



MARTEDI' 26 MARZO TUNISI - Si apre il Summit arabo (fino al 31).



PARIGI - Ue, seminario sui cambiamenti climatici, con il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker, il presidente francese Emmanuel Macron, il presidente della Repubblica popolare cinese Xi Jinping, la Cancelliera tedesca Angela Merkel, e il Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres.



ROMA - Ue, visita del commissario per l'Educazione e la Cultura Tibor Navracsics (anche il 27).



FIRENZE - Cinema La Compagnia, ore 11.30 - Conferenza stampa per il decennale del festival Middle East Now.



MERCOLEDI' 27 MARZO STRASBURGO - Pe, sessione plenaria del Parlamento europeo.



TUNISIA - Al via la missione di una delegazione del Fondo Monetario Internazionale (Fmi) per la quinta revisione del maxi prestito finanziario del 2016 del valore di 2,4 mld in 4 anni (fino al 9/4).



GIOVEDI' 28 MARZO ROMA - Palazzo Farnese - Conferenza stampa di presentazione della IX edizione della rassegna cinematografica 'Rendez-vous - Nuovo Cinema Francese'.



ROMA - Sala Dalì - Conferenza dell'ispanista Prof. Gabriele Morelli su due importanti movimenti avanguardisti del Novecento, l'ultraismo spagnolo e il futurismo italiano.



VENERDI' 29 MARZO MANOUBA (TUNISIA) - Festival interculturale di musica, arte, teatro nell'ambito del progetto 'Fari culturali del Mediterraneo' sostenuto dal Ministero dei Beni culturali e che proseguirà in Spagna, Grecia e Italia (fino al 31).



SABATO 30 MARZO CASABLANCA/RABAT - Visita pastorale di Papa Francesco (anche il 31).



DOMENICA 31 MARZO GAMMARTH (TUNISI) - Pavillon Les Baies - Al via il 'Sanremo Giovani World Tour' che porterà alcuni dei protagonisti del Festival di Sanremo 2019, tra cui il vincitore Mahmood, in tournee in 7 città e 5 continenti : Tokyo, Sydney, Buenos Aires, Toronto, Barcellona e Bruxelles.



(ANSAmed).