Israele: seggi aperti, iniziate elezioni politiche Testa a testa fra Benyamin Netanyahu e Benny Gantz

(ANSAmed) - TEL AVIV, 9 APR - Con la apertura delle urne, sono iniziate stamane in tutto Israele le elezioni politiche.



Gli aventi diritto di voto sono 6,3 milioni di israeliani, il 16 per cento dei quali arabi. Si vota anche nell'esercito, nelle carceri e negli ospedali. Le urne saranno chiuse alle 22 locali (un'ora prima in Italia) e allora le tre principali reti televisive pubblicheranno i rispettivi exit-polls. I risultati ufficiali saranno resi noto gradualmente, nel corso della nottata e domani.



Negli ultimi sondaggi il premier e leader del Likud Benyamin Netanyahu ed il suo principale rivale Benny Gantz, leader del partito centrista 'Blu-Bianco', sono apparsi spalla a spalla.



