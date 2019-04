Libia: Eliseo conferma colloqui Macron con Sarraj e Haftar Presidente francese ha espresso la sua 'profonda preoccupazione'

(ANSAmed) - PARIGI, 9 APR - L'Eliseo ha confermato i colloqui telefonici intercorsi fra il presidente Emmanuel Macron con il primo ministro libico Fayez al Sarraj e con il maresciallo Khalifa Haftar, al quale ha espresso la sua "profonda preoccupazione per gli ultimi sviluppi ed ai quali ha ricordato che non c'è soluzione militare al conflitto libico".



Macron, secondo un comunicato diffuso dalla presidenza, ha parlato "negli ultimi due giorni al telefono con il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres" oltre che con i due rivali libici. Ha "ricordato "l'imperativo di agire immediatamente per mettere fine ai combattimenti e spegnere le tensioni". Macron ha dato "il suo pieno sostegno agli sforzi di mediazione delle Nazioni Unite ed ha lanciato un appello alle parti a riprendere il dialogo".



Durante i colloqui telefonici, Macron ha "fornito il suo pieno sostegno agli sforzi di mediazione delle Nazioni Unite e ha invitato tutte le parti a ripristinare il dialogo", si prosegue nella nota diffusa dal palazzo presidenziale di Parigi, dopo la serie di colloqui con Guterres, Sarraj e Haftar.



"Come fatto dal luglio 2017 - si conclude nella nota - la Francia non lesinerà gli sforzi per riunire, insieme ai partner internazionali,gli attori libici intorno ad una soluzione politica duratura". (ANSAmed).