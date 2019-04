Ex ministri all'Ue, respingere piano Trump sul Medio Oriente Tra i firmatari anche Massimo D'Alema e Franco Frattini

(ANSAmed) - ROMA, 15 APR - Venticinque ex ministri degli Esteri, sei ex primi ministri e due ex segretari generali della Nato hanno scritto una lettera aperta all'Unione europea nella quale chiedono di respingere il piano di Donald Trump per il Medio Oriente e sostenere la soluzione dei due Stati. La missiva, di cui il Guardian ha ricevuto una copia, è firmata anche dall'ex premier ed ex ministro degli Esteri Massimo D'Alema e dall'ex ministro degli Esteri Franco Frattini. "E' tempo che l'Europa si schieri dalla parte dei nostri principi perla pace in Israele-Palestina", è scritto nella lettera dove si chiede all'Ue di respingere qualsiasi piano che non contempli la creazione di uno stato palestinese accanto a quello israealino con Gerusalemme capitale di entrambi.



"Purtroppo - prosegue la lettera - l'attuale amministrazione Usa si è allontanata dalla tradizionale politica americana" sul Medio Oriente "dimostrando tra l'altro una fastidiosa indifferenza verso l'espansione degli insediamenti israeliani".



