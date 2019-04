Libia: bozza Onu chiede immediato cessate il fuoco 'De-escalation e impegno per la completa fine delle ostilità'

(ANSAmed) - NEW YORK, 16 APR - Immediata de-escalation, cessate il fuoco e impegno per la fine delle ostilità in Libia.



E' quanto si afferma in una bozza di risoluzione elaborata dalla Gran Bretagna e arrivata sul tavolo del Consiglio di Sicurezza Onu. "La situazione in Libia continua a costituire una minaccia per la pace e la sicurezza - si legge nel documento, ottenuto dall'ANSA - e quindi si chiede a tutte le parti un'immediata de-escalation, di impegnarsi per un cessate il fuoco e con le Nazioni Unite per garantire una completa cessazione delle ostilità in tutto il paese".



Inoltre, nel testo elaborato dalla Gran Bretagna "si domanda alle parti in Libia di riprendere subito al dialogo politico facilitato dall'Onu, riaffermare il pieno supporto all'inviato speciale delle Nazioni Unite, Ghassan Salamé, e lavorare ad una soluzione politica onnicomprensiva della crisi". Oltre ad adottare le misure necessarie per assicurare accesso umanitario incondizionato per chi ne abbia necessità. Infine, "chiede agli Stati membri di usare la propria influenza sulle parti in Libia perché garantiscano il rispetto di questa risoluzione".



