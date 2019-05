Libia: Mogherini incontra Sarraj a Bruxelles, poi Salamè

(ANSAmed) - BRUXELLES, 13 MAG - L'Alto rappresentante Ue Federica Mogherini al suo arrivo al Consiglio esteri a Bruxelles ha confermato che in mattinata avrà un bilaterale con il premier libico Fayez al Sarraj.



"La Libia è uno dei temi principali in agenda del Consiglio esteri - ha precisato -, poi sentiremo dal rappresentante speciale Onu Ghassame Salame' gli ultimi sviluppi nel Paese" africano. L'obiettivo, ha sottolineato Mogherini, è riconvocare le parti in Libia per arrivare ad un "processo politico e ad un cessate il fuoco". L'Alto rappresentante ha poi aggiunto che in agenda si discuterà della "partnership orientale" e della situazione nella regione del Sahel.



"Domani, i ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Ue e dei paesi del G5 Sahel si incontreranno per discutere sia dello sviluppo che della situazione della sicurezza nella regione - ha aggiunto Mogherini -. L'intera regione non è scollegata dalla situazione in Libia e per l'Unione europea è una priorità assoluta stabilizzare il più possibile l'intera regione, sostenendo i nostri partner nel Sahel e, in generale, attraverso una buona cooperazione con l'Unione africana".



L'Alto rappresentante Ue ha precisato che "dopo l'incontro con Sarraj inizieremo le celebrazioni per i 10 anni del Partenariato orientale e stasera il presidente" del Consiglio europeo, Donald "Tusk avrà una cena con i leader e domani il presidente" della Commissione europea, Jean-Claude "Juncker, insieme a me, terrà una conferenza ad alto livello per celebrare questi dieci anni di partenariato che sono riusciti a far progredire la vita dei comuni cittadini in ciascuno dei sei Paesi partner". Secondo Mogherini "malgrado le difficoltà e i problemi che ancora affrontiamo nella regione, il nostro partenariato è riuscito a portare avanti un lavoro comune in materia di commercio, sviluppo economico, diritti umani, ruolo della società civile, liberalizzazione dei visti e in molti altri campi".