Libia: Sarraj a Tunisi da presidente Essebsi Ribadito richiamo a dialogo e cessate il fuoco

(ANSAmed) - TUNISI, 22 MAG - Il presidente della Repubblica tunisina, Beji Caid Essebsi, ha ricevuto oggi a Palazzo di Cartagine il capo del consiglio presidenziale del governo di accordo nazionale libico, Fayez al Sarraj. Lo rende noto un comunicato della presidenza tunisina precisando che l'incontro si è focalizzato sugli ultimi sviluppi della crisi libica e gli sforzi profusi a livello regionale e internazionale per fermare i combattimenti in ragione delle loro gravi conseguenze sul popolo libico, sulla sicurezza e la stabilità della regione e per permettere il ritorno al dialogo tra le varie parti libiche.



In questa occasione, si legge nel comunicato, Essebsi ha sottolineato il sostegno della Tunisia al popolo libico e la necessità di risparmiare alla Libia ulteriori perdite e sofferenze facendo appello alle parti in conflitto a cessare i combattimenti e riprendere il dialogo per una soluzione libica alla crisi senza alcuna ingerenza esterna, sotto l'egida delle Nazioni Unite. (ANSAmed)