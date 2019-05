Siria: Osservatorio smentisce uso armi chimiche regime

(ANSAmed) - BEIRUT, 22 MAG - L'Osservatorio siriano per i diritti umani smentisce che il governo siriano abbia fatto uso nelle ultime 48 ore di armi chimiche nel nord-ovest del paese.



L'organizzazione umanitaria siriana, basata in Gran Bretagna ma che si avvale da anni di una fitta rete di fonti sul terreno. Nelle ultime ore gli Stati Uniti sono tornati a minacciare il governo siriano di rappresaglie in caso che si rivelassero fondate le denunce dell'uso di armi chimiche. Secondo le informazioni ricevute dagli Stati Uniti, il governo siriano ha lanciato gas cloro contro aree abitate da civili nella regione nord-occidentale di Latakia, dove operano milizie anti-regime qaidiste. Queste stesse milizie hanno riferito dell'uso di armi chimiche nell'area, ma l'Osservatorio afferma di non avere prove di queste affermazioni. Inoltre, afferma l'Osservatorio, nell'area delle montagne di Latakia dove si dice siano state usate armi chimiche non risultano esserci civili. (ANSAmed).