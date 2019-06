ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 12 GIU - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea in programma per domani: TUNISI - 'Settimana dell'Europa' in Tunisia, rassegna di cultura, patrimonio, musica, moda e arte organizzata dalla delegazione dell'Ue nel Paese (fino al 17).



MATERA - Camera di Commercio - Workshop sul tema 'Malta il modello possibile della cultura mediterranea da scoprire', in collaborazione con la Camera di Commercio italiana a Malta.



ISRAELE - Nella fortezza di Akko (S.Giovanni d'Acri), festival internazionale di musica classica araba e andalusa (fino al 15).



ROMA - Casa del Cinema - Conferenza stampa di presentazione del Toarmina Film Fest 2019 (30 giugno-6 luglio).



ROMA - Festival della Letteratura alla Basilica di Massenzio.



TUNISI - Anfiteatro di Cartagine, 11/a edizione della Tunis Fashion Week (fino al 15).



ROMA - Istituto Cervantes, presentazione del libro "Il genio maligno" di Rafael Angel Herra, presente l'autore. (ANSAmed).