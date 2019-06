ANSAmed - Oggi nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 18 GIU - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per oggi: ANKARA - Al via consultazioni tra Italia e Turchia con, tra gli altri, il segretario generale della Farnesina, Elisabetta Belloni.



LUSSEMBURGO - Ue, Consiglio dei ministri dell'Agricoltura e della Pesca.



ROMA - Associazione della Stampa Estera - Presentazione di United Against Inhumanity, campagna internazionale lanciata da individui, gruppi della società civile e Ong per sensibilizzare sul rispetto dei diritti umani e la protezione dei civili nei conflitti.



TUNISI - Big Summit Africa Moves, forum economico africano (fino al 21).



PESARO - Teatro sperimentale - 'Donne di cinema. Sguardi sul Cinema spagnolo contemporaneo' nell'ambito della 55a Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro (fino al 22).



