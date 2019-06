Tunisia: polemiche per approvazione nuova legge elettorale Anticostituzionale, escluderebbe candidati favoriti nei sondaggi

(ANSAmed) - TUNISI, 20 GIU - "Inconstituzionale", un "ritorno alla dittatura": non smette di suscitare polemiche in Tunisia la nuova legge elettorale. Il provvedimento, votato due giorni fa dal parlamento tunisino con 124 voti a favore a circa un mese dalla scadenza del deposito delle candidature, stabilisce infatti una serie di norme molto severe per i criteri di candidabilità alle elezioni legislative e presidenziali di fine anno, che escluderebbero di fatto la possibilità di partecipare alla competizione elettorale a molti degli candidati annunciati, in particolare al magnate della tv, Nabil Karoui, in testa nei sondaggi.



La legge è stata giudicata anticostituzionale e immorale perché, secondo i detrattori, sarebbe disegnata su misura per escludere i candidati favoriti nei sondaggi, su tutti Nabil Karoui, il professore universitario Ksais Saied, e la "pasionaria" Abir Moussi.



Tra le misure rilevanti introdotte, lo sbarramento al 3% alle legislative, la soppressione della norma che impediva agli ex appartenenti all'Rcd di poter far parte dei componenti dei seggi elettorali, la non candidabilità di coloro che nei 12 mesi precedenti alla tornata elettorale hanno beneficiato di introiti derivanti da pubblicità a partiti politici o infranto la legge sui partiti, la necessità di presentare un certificato penale che non riporti condanne per le elezioni legislative e un certificato penale accompagnato da una dichiarazione dei redditi e dei beni posseduti per l'anno passato per i candidati alle presidenziali, la non candidabilità per coloro che hanno tenuto un discorso antidemocratico, contro i principi della Costituzione, di incitamento alla violenza,l'odio, il razzismo o pratiche che non rispettano i diritti dell'Uomo.



Di fronte a tutte queste novità è quasi inevitabile che alcuni deputati utilizzeranno la possibilità loro concessa dalla Costituzione del 2014 di fare ricorso entro una settimana all'Istanza provvisoria per il controllo della costituzionalità delle leggi (in attesa dell'istituzione della Corte Costituzionale) contro l'approvazione di questa legge elettorale.



A sua volta l'Istanza avrà 15 giorni per decidere e poi sarà la volta del presidente della Repubblica che avrà il compito di decidere se promulgare o meno la legge.



Una vera e propria corsa contro il tempo dunque attende il testo di legge e giustifica i timori del presidente della Commissione indipendente Superiore per le elezioni, Nabil Baffoun, di non avere sufficiente tempo a disposizione per informare e formare i suoi agenti per l'applicazione delle nuove norme. Ultimo giorno utile per depositare le candidature il 22 luglio. (ANSAmed).