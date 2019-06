Grecia: elezioni, non ci sarà dibattito tv tra i leader Non c'è accordo sul formato

(ANSAmed) - ROMA, 24 GIU - Non ci sarà il dibattito tv tra i leader dei partiti greci in corsa alle elezioni politiche anticipate del 7 luglio. Il confronto è saltato, riferisce la tv Skai, perché non si è trovato un accordo sul formato del dibattito.



La trasmissione avrebbe dovuto vedere il confronto tra il premier Alexis Tsipras, leader di Syriza; Kyriakos Mitsotakis, capo di Nea Dimokratia, Dimitrtis Koutsoumbas, segretario del partito comunista Kke; Fofi Gennimatà dei socialisti Movimento per il Cambiamento e Vasilis Leventis, dell'Unione dei centristi. Ma sono sorte divergenze sulla possibilità di fare anche degli 'scontri' a due o dei monologhi dei vari capi di partito.



Un altro problema era anche legato ai tempi: il 30 giugno c'è il vertice straordinario dei capi di stato e di governo dell'Ue, e Tsipras, che vi partecipa, non avrebbe avuto tempo per preparare il dibattito, che con ogni probabilità si sarebbe tenuto il primo luglio, oppure subito prima del vertice.



