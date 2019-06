Mo: proteste a Gaza e in Cisgiordania contro il Piano Trump Manifestazioni previste a Nablus, Betlemme, Hebron e Gerico

(ANSAmed) - TEL AVIV, 25 GIU - Sciopero generale a Gaza e manifestazioni in Cisgiordania. Da questa mattina - come annunciato - i palestinesi stanno protestando contro il Seminario apertosi oggi a Manama, in Bahrein, sugli aspetti economici del Piano di Pace del presidente Trump. Un evento denunciato dal presidente Abu Mazen che ne ha invocato, insieme ad Hamas a Gaza, il boicottaggio.



A Nablus, a Betlemme, a Hebron e a Gerico, in Cisgiordania, sono previste oggi manifestazioni contro il Seminario e il Piano di Pace predisposto dall'amministrazione Usa. A Gaza da stamattina negozi, strutture pubbliche e università deserti per l'astensione dal lavoro proclamata da Hamas che, in serata, ha indetto anche una conferenza pubblica per denunciare i punti del Piano economico da 50 miliardi di aiuti in discussione a Manama.



Le manifestazioni proseguiranno anche domani sia in Cisgiordania sia nella Striscia. (ANSAmed).